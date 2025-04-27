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Spor

Erciyes 38 FK ligi mağlubiyetle noktaladı

Türkiye 3. Lig 4. Grup'taki, Erciyes 38 FK, gruptaki son maçında Kırıkkale FK'ya deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup oldu.

IHA27 Nisan 2025 Pazar 11:33 - Güncelleme:
Erciyes 38 FK ligi mağlubiyetle noktaladı
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Erciyes 38 Futbol Kulübü, Türkiye 3. Lig 4. Grup'taki mücadelesini mağlubiyetle noktaladı. Mavi siyahlılar, gruptaki son maçında Kırıkkale FK'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Stat: Kırıkkale Başpınar

Hakemler: Osman Köksaldı, Mustafa Pelit, Ahmet Algün

Kırıkkale Futbol Kulübü: Furkan Yardım, Nuri Melih Mursal, Serkan Özen (Emin Açıkgöz Dk.83), Muharrem Öner, Adem Ercan, Yıldıray Koçal, Nurettin Çağlar, Buğra Şahiner (Sergen İlhan Dk.83), Fırat Sarı, Emre Keleşoğlu (Seyit Mehmet Söğüt Dk.87), Osman Arslantaş

Erciyes 38 Futbol Kulübü: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Çukadar, İsmail Karakaş, Mustafa Yerli (Alperen Güler Dk.71), Caner Kaban, Ethem Balcı (Emin Gökkaya Dk.84), Ayhan Gürbüz (Gürkan Arslan Dk.36), Enes Erol, Serkan Kenter (Ziyahan Erbaşı Dk.46), Batuhan Kazancı, Tayyip Kanarya (Taha Özgür Dk.71)

Goller: Nurettin Çağlar (Dk.37), Osman Arslantaş (Dk.40) (Kırıkkale Futbol Kulübü)

Sarı Kartlar: Adem Ercan (Kırıkkale Futbol Kulübü) Serkan Kenter, Ahmet Çukadar (Erciyes 38 Futbol Kulübü)

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