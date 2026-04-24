  • Erciyes 38 FK, Mardin'den beraberlikle döndü
Erciyes 38 FK, Mardin'den beraberlikle döndü

Erciyes 38 FK, TFF 3.Lig 2.Grup Play-Off 1.Tur ilk maçında deplasmanda Mardin ekibi Mazıdağı Fosfatspor ile 1-1 berabere kaldı.

Erciyes 38 FK, Mardin'den beraberlikle döndü
TFF 3.Lig 2.Grup Play-Off 1.Tur ilk maçında Erciyes 38 FK deplasmanda Mardin ekibi Mazıdağı Fosfatspor ile 1-1 berabere kaldı. Mavi-siyahlılar turu 27 Nisan Pazartesi günü oynayacağı rövanş maçına bıraktı.

Stat: Mardin Kızıltepe İlçe Stadı

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Sezgin Çınar, Ramazan Ufuk Avdaş

Mazıdağı Fosfatspor: Ali Rıza Kırmızıtaş, Ahmet Çelik, Melik Ahmet, Tolga Mert, Özgür Güler, Erdi Kasapoğlu, (Mehmet Ali Kılınç dk.75), Hasan Çavdar, Mehmet Aslan, Alper Dikmen, (46 Aykut dk.46), Emrullah Sayar, (Veysel dk.58), Murat Elkatmış, (Koray dk.87)

Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Kağan Malatyalı, Utkan Gökçen, Utku Burak Kunduzcu, Muhammed Enes Doğan, Caner Kaban, Güney Gençel, Çağrı Yağız Yasak, (Ethem Balcı dk.87), Mehmet Tosun, (Hüseyin Ekici dk.72), Serdar Yiğit, (Ali Kılıç dk.87),Artun Akçakın

Goller: Murat Elkatmış (dk.78) (Mazıdağı Fosfatspor), Çağrı Yağız Yasak (dk.54) (Erciyes 38 FK)

Sarı kartlar: Melik Ahmet İpek (Mazıdağı Fosfatspor), Kadem Burak Yaşar, Utkan Gökçen (Erciyes 38 FK)

