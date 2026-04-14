Erciyes 38 FK seriye bağladı! Üst üste 3. zafer

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü çıkışını sürdürüyor. Ligde oynadığı son 3 maçını kazanarak 46 puana ulaşan mavi siyahlılar ligin 29. haftasını Play-Off potasında tamamlandı. Mavi siyahlılar Kilis 1984 Spor, Diyarbekirspor ve Kahramanmaraşspor'u yenerek ligde iddialı olduğunu gösterdi. Üst üste aldığı seri galibiyetlerle çıkışan geçen Erciyes 38 Futbol Kulübü ligin son maçında evinde Niğde Belediyespor'u konuk edecek.

Mavi siyahlılar rakibi Niğde Belediyespor'u yenerek hem üst üste dördüncü galibiyetini almayı hedefliyor hem de Play-Off biletini almak istiyor.