  Erciyes 38 FK, sezonun ilk devresinde 23 puan topladı
Erciyes 38 FK, sezonun ilk devresinde 23 puan topladı

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ilk yarıyı 23 puanla 5. sırada tamamladı.

Erciyes 38 FK, sezonun ilk devresinde 23 puan topladı
2025-2026 futbol sezonu Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü; 15 hafta süren ilk yarıda 23 puan topladı. 7 iç saha, 8 deplasman maçına çıkan mavi siyahlılar, 3 kez sahasında 2 kez deplasmanda olmak üzere 5 kez kazanırken 8 kez berabere kaldı. 2 mağlubiyet alan Erciyes 38 Futbol Kulübü, hanesine 23 puan yazdırdı. Mavi-siyahlı ekip, bu maçlarda rakip filelere 17 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü.

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün ligin ilk yarısında oynadığı maçlar ve neticeleri ise şu şekilde:

1. Hafta Erciyes 38 FK-Türk Metal 193 SK 2-1

2. Hafta Osmaniyespor- Erciyes 38 FK 1-1

3. Hafta Erciyes 38 FK-Silifke Belediyespor 1-1

4. Hafta Karaköprü Belediyespor-Erciyes 38 FK 1-0

5. Hafta Erciyes 38 FK-Ağrı 1970 SK 2-0

6. Hafta Malatya Yeşilyurtspor- Erciyes 38 FK 0-0

7. Hafta Erciyes 38 FK-Suvermez Kapadokyaspor 3-0

8. Hafta Kırıkkale FK- Erciyes 38 FK 0-2

9. Hafta Erciyes 38 FK-12 Bingölspor 1-1

10. Hafta Kırşehirspor- Erciyes 38 FK 1-1

11. Hafta Erciyes 38 FK-Mazıdağı Fosfatspor 1-1

12. Hafta Kilis 1984 Spor- Erciyes 38 FK 3-1

13. Hafta Diyarbekirspor- Erciyes 38 FK 1-2

14. Hafta Erciyes 38 FK-Kahramanmaraşspor 0-0

15. Hafta Niğde Belediyespor- Erciyes 38 FK 0-0

