Erciyes 38 FK, sezonun ilk devresinde 23 puan topladı

2025-2026 futbol sezonu Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü; 15 hafta süren ilk yarıda 23 puan topladı. 7 iç saha, 8 deplasman maçına çıkan mavi siyahlılar, 3 kez sahasında 2 kez deplasmanda olmak üzere 5 kez kazanırken 8 kez berabere kaldı. 2 mağlubiyet alan Erciyes 38 Futbol Kulübü, hanesine 23 puan yazdırdı. Mavi-siyahlı ekip, bu maçlarda rakip filelere 17 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü.

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün ligin ilk yarısında oynadığı maçlar ve neticeleri ise şu şekilde:

1. Hafta Erciyes 38 FK-Türk Metal 193 SK 2-1

2. Hafta Osmaniyespor- Erciyes 38 FK 1-1

3. Hafta Erciyes 38 FK-Silifke Belediyespor 1-1

4. Hafta Karaköprü Belediyespor-Erciyes 38 FK 1-0

5. Hafta Erciyes 38 FK-Ağrı 1970 SK 2-0

6. Hafta Malatya Yeşilyurtspor- Erciyes 38 FK 0-0

7. Hafta Erciyes 38 FK-Suvermez Kapadokyaspor 3-0

8. Hafta Kırıkkale FK- Erciyes 38 FK 0-2

9. Hafta Erciyes 38 FK-12 Bingölspor 1-1

10. Hafta Kırşehirspor- Erciyes 38 FK 1-1

11. Hafta Erciyes 38 FK-Mazıdağı Fosfatspor 1-1

12. Hafta Kilis 1984 Spor- Erciyes 38 FK 3-1

13. Hafta Diyarbekirspor- Erciyes 38 FK 1-2

14. Hafta Erciyes 38 FK-Kahramanmaraşspor 0-0

15. Hafta Niğde Belediyespor- Erciyes 38 FK 0-0