Erciyes 38 FK, sezonun ilk devresinde 23 puan topladı

2025-2026 futbol sezonu Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü; 15 hafta süren ilk yarıda 23 puan topladı. 7 iç saha, 8 deplasman maçına çıkan mavi siyahlılar, 3 kez sahasında 2 kez deplasmanda olmak üzere 5 kez kazanırken 8 kez berabere kaldı. 2 mağlubiyet alan Erciyes 38 Futbol Kulübü, hanesine 23 puan yazdırdı. Mavi-siyahlı ekip, bu maçlarda rakip filelere 17 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü.
Erciyes 38 Futbol Kulübü'nün ligin ilk yarısında oynadığı maçlar ve neticeleri ise şu şekilde:
1. Hafta Erciyes 38 FK-Türk Metal 193 SK 2-1
2. Hafta Osmaniyespor- Erciyes 38 FK 1-1
3. Hafta Erciyes 38 FK-Silifke Belediyespor 1-1
4. Hafta Karaköprü Belediyespor-Erciyes 38 FK 1-0
5. Hafta Erciyes 38 FK-Ağrı 1970 SK 2-0
6. Hafta Malatya Yeşilyurtspor- Erciyes 38 FK 0-0
7. Hafta Erciyes 38 FK-Suvermez Kapadokyaspor 3-0
8. Hafta Kırıkkale FK- Erciyes 38 FK 0-2
9. Hafta Erciyes 38 FK-12 Bingölspor 1-1
10. Hafta Kırşehirspor- Erciyes 38 FK 1-1
11. Hafta Erciyes 38 FK-Mazıdağı Fosfatspor 1-1
12. Hafta Kilis 1984 Spor- Erciyes 38 FK 3-1
13. Hafta Diyarbekirspor- Erciyes 38 FK 1-2
14. Hafta Erciyes 38 FK-Kahramanmaraşspor 0-0
15. Hafta Niğde Belediyespor- Erciyes 38 FK 0-0