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Spor

Erciyes 38 FK'da 1. etap kampı tamamlandı

Erciyes 38 Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1. etap kampını tamamladı.

IHA30 Temmuz 2025 Çarşamba 09:23 - Güncelleme:
Erciyes 38 FK'da 1. etap kampı tamamlandı
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde 17 Temmuz'da başlayan yeni sezon hazırlıklarının 1. etap kampı dün sona erdi. 13 gün boyunca Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Teknik Direktör Gökhan Ünal nezaretinde çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren mavi-siyahlılar 1. etabı sorunsuz tamamlandı. Dün yapılan sabah antrenmanının ardından 3 gün izine çıkan Erciyes 38 FK, 2. etap kampı için 2 Ağustos'ta yeniden toplanacak ve çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Aslan yaptığı paylaşımda, "İlk etap kampımızı çok şükür ağır bir sakatlık vermeden tamamladık. Biz bu kampta sadece antrenman yapmadık. Futbolcusundan destek ekibine, teknik heyetinden yönetimine kadar aile olmanın, birlikte mücadele etmenin ilk adımlarını attık. Hep söyledik, daha yüksek sesle söylemeye devam edeceğiz. Zafer bizim yazgımız" dedi.

  • Erciyes 38 FK
  • KAMP
  • TFF 3. Lig

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