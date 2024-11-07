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Spor

Erciyes 38 FK'da hedef 3 puan

Erciyes 38 Futbol Kulübü, bu hafta oynayacağı Polatlı 1926 Spor maçını kazanmak istiyor. Antrenör Uğur Kulaksız; 'Ligdeki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz' dedi.

IHA7 Kasım 2024 Perşembe 10:13 - Güncelleme:
Erciyes 38 FK'da hedef 3 puan
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Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, bu hafta oynayacağı Polatlı 1926 spor maçından 3 puanla ayrılmak istiyor. Çalışmalarını Antrenör Uğur Kulaksız nezaretinde sürdüren mavi siyahlılar, sahasındaki bir maçı daha galibiyetle noktalamak amacında. Antrenör Uğur Kulaksız; "Ligde oynadığımız son 2 maçımızdan 4 puanla ayrıldık. Bu hafta Polatlı 1926 spor maçını da galibiyetle noktalayıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Eksiklerimiz olmasına rağmen iyi hazırlanıp sahaya galibiyete ulaşmak adına çıkacağız" dedi.

Erciyes 38 FK ile Polatlı 1926 Spor müsabakası 10 Kasım Pazar günü oynanacak. Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha'daki maçın başlama saati 14:00 olarak belirlendi.

  • Erciyes 38 FK
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  • Türkiye 3. Lig

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