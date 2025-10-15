Erciyes 38 FK'da hedef 3 puan

Ligde son oynadığı maçta deplasmanda Malatya Yeşilyurtspor ile golsüz berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan mavi-siyahlılar haftayı 9 puanla 3. sırada tamamladı. Ligde seri galibiyetler almak isteyen Erciyes 38 FK, 18 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Suvermez Kapadokyaspor maçı ile çıkışa geçmek istiyor. Teknik Direktör Gökhan Ünal nezaretinde Suvermez Kapadokyaspor maçı hazırlıklarını 3 puan üzerine sürdüren Erciyes 38 FK'da moraller yerinde. Saha ve taraftarı önünde puan kaybetmek istemeyen mavi-siyahlı takımda eksik oyuncu bulunmuyor.

18 Ekim Cumartesi günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da oynanacak olan Erciyes 38 FK ile Suvermez Kapadokyaspor maçı saat 14.30'da başlayacak.