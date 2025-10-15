İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2025 Çarşamba / 23 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8473
  • EURO
    48,7318
  • ALTIN
    5665.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Erciyes 38 FK'da hedef 3 puan

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin 7. haftasında evinde oynayacağı Suvermez Kapadokyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

IHA15 Ekim 2025 Çarşamba 11:22 - Güncelleme:
Erciyes 38 FK'da hedef 3 puan
ABONE OL

Ligde son oynadığı maçta deplasmanda Malatya Yeşilyurtspor ile golsüz berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan mavi-siyahlılar haftayı 9 puanla 3. sırada tamamladı. Ligde seri galibiyetler almak isteyen Erciyes 38 FK, 18 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Suvermez Kapadokyaspor maçı ile çıkışa geçmek istiyor. Teknik Direktör Gökhan Ünal nezaretinde Suvermez Kapadokyaspor maçı hazırlıklarını 3 puan üzerine sürdüren Erciyes 38 FK'da moraller yerinde. Saha ve taraftarı önünde puan kaybetmek istemeyen mavi-siyahlı takımda eksik oyuncu bulunmuyor.

18 Ekim Cumartesi günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da oynanacak olan Erciyes 38 FK ile Suvermez Kapadokyaspor maçı saat 14.30'da başlayacak.

  • Erciyes 38 FK
  • 3 puan
  • TFF 3. Lig

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.