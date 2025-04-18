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Spor

Erciyes 38 FK'da hedef galibiyet

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, sezonun son iç saha maçında Kahramanmaraş temsilcisi İstiklalspor ile karşılaşacak.

IHA18 Nisan 2025 Cuma 10:59 - Güncelleme:
Erciyes 38 FK'da hedef galibiyet
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Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü; sezonun son iç saha maçında Kahramanmaraş İstiklalspor ile karşılaşacak.

28 maçta 34 puanı bulunan mavi siyahlılar, sezonun son iç saha maçını da kazanmak istiyor. Çalışmalarını Antrenör Ferhat Timoçin nezaretinde gerçekleştiren Erciyes 38 FK, Pazar günü oynayacağı maçı galibiyetle noktalandırmak istiyor. Ferhat Timoçin, "Son iç saha maçımız. Kazanmak istiyoruz. Umarım bunu başarırız" dedi.

Erciyes 38 FK ile Kahramanmaraş İstiklalspor arasındaki maç Pazar günü saat 15:00'te başlayacak maçta Berat Buğra Çelik düdük çalacak. Çelik'in yardımcılıklarını Fatih Deveci ile Mert Şahin yapacak.

  • Erciyes 38 Futbol Kulübü
  • 3. lig
  • Kahramanmaraş İstiklalspor

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