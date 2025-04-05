İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2025 Cumartesi / 7 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1137
  • EURO
    42,0543
  • ALTIN
    3710.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erciyes 38 FK'da hedef Tepecikspor maçı
Spor

Erciyes 38 FK'da hedef Tepecikspor maçı

3. Lig'in 27. haftasında Erciyes 38 Futbol Kulübü, evinde karşılaşacağı Tepecikspor müsabakasını kazanmak istiyor.

IHA5 Nisan 2025 Cumartesi 13:29 - Güncelleme:
Erciyes 38 FK'da hedef Tepecikspor maçı
ABONE OL

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında oynayacağı Büyükçekmece Tepecikspor maçını kazanmayı istiyor.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında oynayacağı Büyükçekmece Tepecikspor maçını kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor. Ligin 27. hafta maçında sahasında Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk edecek olan mavi siyahlılar, taraftarı önünde kazanmak istiyor. Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha'da oynanacak maç için hazırlıklarını tamamlayan Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde kaptan Ayhan Gürbüz, "Elbette zorlu bir maç oynayacağız. kazanmak için sahaya çıkacağız ve kazanan taraf olacağız" dedi.

Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Büyükçekmece Tepecikspor arasında oynanacak maçı Taner Tuncer, Hakan Erkan, Hakan Dursun hakem üçlüsü yönetecek.

  • Erciyes 38 FK
  • tepecikspor
  • 3 .lig

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.