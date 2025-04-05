Erciyes 38 FK'da hedef Tepecikspor maçı

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında oynayacağı Büyükçekmece Tepecikspor maçını kazanmayı istiyor.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, sahasında oynayacağı Büyükçekmece Tepecikspor maçını kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor. Ligin 27. hafta maçında sahasında Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk edecek olan mavi siyahlılar, taraftarı önünde kazanmak istiyor. Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha'da oynanacak maç için hazırlıklarını tamamlayan Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde kaptan Ayhan Gürbüz, "Elbette zorlu bir maç oynayacağız. kazanmak için sahaya çıkacağız ve kazanan taraf olacağız" dedi.

Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Büyükçekmece Tepecikspor arasında oynanacak maçı Taner Tuncer, Hakan Erkan, Hakan Dursun hakem üçlüsü yönetecek.