25 Aralık 2025 Perşembe
  • Erciyes 38 FK'da istatistikler dikkat çekti! 15 maçta 17 gol
Spor

Erciyes 38 FK'da istatistikler dikkat çekti! 15 maçta 17 gol

3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü; ligin ilk yarısında oynadığı 15 maçta rakip filelere 17 gol attı. Mavi siyahlılar, kalesinde ise 11 gol gördü.

25 Aralık 2025 Perşembe 09:45
Erciyes 38 FK'da istatistikler dikkat çekti! 15 maçta 17 gol
3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kayseri ekibi Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin ilk yarısında 15 maça çıktı. Mavi siyahlılar, bu maçlarda kalesinde 11 gol görürken rakip ağlara 17 gol attı. Bu gollere 9 farklı isim imza koydu. Erciyes 38 Futbol Kulübü adına ilk yarıda en çok gol atan isim ise 4 golle Çağrı Yağız Yasak oldu. Çağrı Yağız Yasak'ı 3'er golle Hüseyin Ekici, Mehmet Tosun takip ederken 2 golle ise Ethem Balcı bu isimleri takip eden isim oldu.

Tugay Adamcıl, İsmail Karataş, Ahmet Kağan Malatyalı, Utku Burak Kunduzcu ve Ali Kılıç 1 golle katkı sağlayan isimler oldular.

