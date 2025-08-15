İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2025 Cuma / 21 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8874
  • EURO
    47,8069
  • ALTIN
    4400.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Erciyes 38 FK'da izin zamanı

Erciyes 38 Futbol Kulübü yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmalarını tamamladı.

IHA15 Ağustos 2025 Cuma 10:10 - Güncelleme:
Erciyes 38 FK'da izin zamanı
ABONE OL

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Erciyes 38 Futbol Kulübü izne ayrıldı. Mavi-siyahlılar yeni sezon 2. etap kamp çalışmalarını tamamladı. 17 Temmuz'da başlayan yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda geçiren Erciyes 38 FK 3. etap kamp çalışmalarına 18 Ağustos'ta başlayacak.

2. etap kampını ağır bir sakatlık yaşamadan tamamladıklarını belirten Erciyes 38 FK Sportif Direktörü Alper Aslan, "Ağır bir sakatlık yaşamadan ikinci etap kampımızı tamamladık. Takımımız Pazartesi günü 3. ve son etap kampına başlayacak. Birçok takımın ilk etaba daha şimdilerde başladığı bir dönemde iki etap kamp yapmak ve bunları sorunsuz bir şekilde, üst düzey bir ortamda gerçekleştirmek çok kıymetli. Başkanımız Sayın Ahmet Dirgenali, Sayın vekilimiz Baki Ersoy ve yöneticilerimize çok teşekkür ederiz. Gökhan Ünal hocamız, teknik heyetimiz, personelimiz ve tüm antrenmanları sonuna kadar yapan futbolcularımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Üçüncü ve son kamp ile lige tamamen hazır duruma geleceğiz. Zafer bizim kaderimiz. Biz şampiyon olacağız" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Hatay'da feci kaza kamerada: Karşıya geçmek isterken motosiklet çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.