Spor

Erciyes 38 FK'dan 5 transfer birden

3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK, dış transferde 5 yeni ismi kadrosuna kattı.

29 Kasım 2025 Cumartesi 09:55
Erciyes 38 FK'dan 5 transfer birden
TFF 3.Lig 2.Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü dış transferde 3 farklı takımdan 5 ismi renklerine bağladı. Mavi-siyahlılar Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'dan Berat İşkol, Mücahit Enes Albayrak, Talas Belediyespor'dan Mahir Işkın, Mehmet Haluk Alagöz ve Akhisar 45 FSK'dan Berke Kayar ile anlaştı. Kadroya dahil edilen 5 yeni isim takıma katılarak çalışmalara başlarken yarın oynanacak olan Mazıdağı Fosfatspor maçında kadroda olmaları bekleniyor.

Erciyes 38 Futbol Kulübünden yapılan paylaşımda, "Kulübümüz dış transferde Kayserispor'dan Berat İşkol, Mücahit Enes Albayrak, Talas Belediyespor'dan Mahir Işkın, Mehmet Haluk Alagöz ve Akhisar 45 FSK'dan Berke Kayar ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncularımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

