2 Ocak 2026 Cuma
  • Erciyes 38 FK'dan peş peşe transferler
Spor

Erciyes 38 FK'dan peş peşe transferler

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, dış transferde kadrosuna 4 yeni ismi dahil etti.

2 Ocak 2026 Cuma 12:49
Erciyes 38 FK'dan peş peşe transferler
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Erciyes 38 Futbol Kulübü; ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanıyor. Teknik Direktör Adem Çak nezaretinde çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren mavi siyahlılar, bir yandan da kadrosunu güçlendirdi. Erciyes 38 Futbol Kulübü dış transferde Balıkesirspor'dan forvet Artun Akçakın, Mardin 1969 Spor'dan kanat oyuncusu Serdar Yiğit, Zonguldakspor'dan orta saha Fatih Yiğit Şanlıtürk ve Pendikspor'dan kiralık olarak Ozan Demirbağ ile anlaşma sağladı.

Anlaşmaya varılan 4 yeni transfer takımın Antalya kampına katıldı. Ligin ikinci yarısında Erciyes 38 FK forması giyecek olan 4 yeni transfer oldukça heyecanlı.

