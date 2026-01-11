İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2026 Pazar / 23 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erciyes 38 FK'lı futbolcuların cezası onandı
Spor

Erciyes 38 FK'lı futbolcuların cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Erciyes 38 FK'lı futbolcuların cezalarını onadı.

IHA11 Ocak 2026 Pazar 13:42 - Güncelleme:
Erciyes 38 FK'lı futbolcuların cezası onandı
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilen bahis soruşturması çerçevesinde Disiplin Kurulu'na sevk edilen Erciyes 38 FK takımı bazı futbolcularının cezaları onandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre; bahis soruşturması çerçevesinde 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Eren Kaya'nın, 9 ay hak mahrumiyeti alan Tuğay Adamcıl'ın, 3 ay hak mahrumiyeti alan Ali Kılıç'ın, 3 ay hak mahrumiyeti alan Güney Gençel'in cezaları onandı. 45'er gün hak mahrumiyeti alan Burak Efe Arslan, Ethem Balcı, İsmail Karakaş, Mehmet Tosun'un da cezaları kesinleşti.

Ayrıca geçen sezon Erciyes 38 FK forması giyen ve bu sezon Kahramanmaraşspor'a transfer olan Hüseyin Fıstıkcı'nın da 3 aylık hak mahrumiyeti cezası onandı.

  • Erciyes 38 FK
  • Tahkim Kurulu
  • ceza

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.