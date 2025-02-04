Erciyes 38 FK'nın galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Bu sezon Türkiye 3. Futbol Ligi 4. Grup'ta yer alan Erciyes 38 FK, son haftalarda istediği sonuçları alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Play-Off şansını devam ettirenmavi-siyahlı takım, ligde oynadığı son 7 maçta galibiyet yüzü göremedi. En son ligin 11. haftasında kendi evinde oynadığı Edirnespor maçını 1-0'lık skor ile kazanan Kayseri ekibi, ardından oynadığı 7 maçta 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak üç puanı bir arada göremedi.Ligin 19. haftasında deplasmanda 9 ŞubatPazar günü Denizlispor'a konuk olacak mavi-siyahlılar, bu maçta üç puana şartlanmış durumda. Erciyes 38 FK, ligin ilk yarısında kendi evinde 2-2 berabere kaldığı rakibini bu kez deplasmanda yenerek üç puan hasretine son vermenin hesaplarını yapıyor. Erciyes 38 FK'nın ligin son 7 haftasında oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar ise şöyle:

12. Hafta:Büyükçekmece Tepecik-Erciyes 38 FK: 2-2

13. Hafta: Erciyes 38 FK-Ağrı 1970 Spor Kulübü: 2-5

14. Hafta: Kahramanmaraşİstiklal-Erciyes 38 FK:2-1

15. Hafta: Erciyes 38 FK-Kırıkkale FK: 0-2

16. Hafta: Erciyes 38 FK-Zonguldakspor: 0-1

17. Hafta: Sebat Gençlik-Erciyes 38 FK: 1-0

18. Hafta: Erciyes 38 FK-7 EylülTurgutluspor: 0-0