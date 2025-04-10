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Spor

Erciyes 38 FK'nın golcüsü Ethem Balcı

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde rakip kalelere atılan gollere en fazla imza atan Ethem Balcı oldu.

IHA10 Nisan 2025 Perşembe 10:38 - Güncelleme:
Erciyes 38 FK'nın golcüsü Ethem Balcı
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Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, 27 haftada kalesinde 41 gol görürken rakip ağlara 33 gol attı. Mavi Siyahlı forma altında en fileleri havalandıran isim Ethem Balcı oldu. Ethem Balcı 6 golle takımın en golcü ismi olurken, gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek adına transfer edilen Tayyib Kanarya ise 2 gol attı.

Erciyes 38 Futbol kulübünde 33 golü atan isimler şunlar: Ethem Balcı 6 gol, Hüseyin Fıstıkcı 5 gol, Fevzi Can Bozkuş 4 gol, Hüseyin Ekici 4 gol, Ahmet Çukadar 3 gol, Ayhan Gürbüz 2 gol, Enes Erol 2 gol, Tayyib Kanarya 2 gol, İsmet Yazgan 1 gol, Uğur Göktaş 1 gol, İsmail Karakaş 1 gol, Caner Kaban 1 gol, Emrah Çırak 1 gol (kendi kalesine)

  • Erciyes 38 FK
  • ethem balcı

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