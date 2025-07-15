Erciyes 38 FK'nın hedefi şampiyonluk

Türkiye 3. Lig 2. Grup takımlarından Erciyes 38 Futbol Kulübü, yeni sezonda şampiyonluk yaşamak istiyor. Teknik direktörden sportif direktöre, futbolcusundan antrenörüne kadar yeniden yapılanmaya giden mavi-siyahlılar, gözünü 2. Lige dikti. Yeni sezonda Kayserili isimlerden çok tecrübeli oyunculara yönelen Erciyes 38 Futbol Kulübü, iyi bir hazırlık dönemi geçirerek Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk ipini göğüsleyen takım olmayı hedef seçti.

Erciyes 38 FK teknik sorumlusu Gökhan Ünal ve futbolcuların, nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak ediliyor.