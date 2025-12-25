İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2025 Perşembe / 6 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8975
  • EURO
    50,9195
  • ALTIN
    6170.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erciyes 38 FK'nın kart raporu: 15 maçta 1 kırmızı 42 sarı kart
Spor

Erciyes 38 FK'nın kart raporu: 15 maçta 1 kırmızı 42 sarı kart

3. Lig'de mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ilk yarıda oynadığı 15 lig maçında 47 kez sarı kart, 1 kırmızı kart gördü.

IHA25 Aralık 2025 Perşembe 10:02 - Güncelleme:
Erciyes 38 FK'nın kart raporu: 15 maçta 1 kırmızı 42 sarı kart
ABONE OL

3. Lig 2. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, ilk yarıda oynadığı 15 maçta 23 puan toplayarak 5. sırada yer aldı. Mavi siyahlılar, bu maçlarda 1 kez kırmızı kart, 42 kez de sarı kart gördü. Erciyes 38 Futbol Kulübü takımında tek kırmızı kart gören isim Mehmet Tosun oldu. Mavi siyahlı takımda en çok sarı kart gören oyuncu ise Çağrı Yağız Yasak oldu. Çağrı Yağız 7 kez sarı kart görürken İsmail Karataş 4 kez, Mehmet Tosun, Hüseyin Ekici, M. Enes Doğan 3'er kez, Ahmet Kağan Malatyalı, Utku Burak Kunduzcu, Utkan Gökçen, M. Eren Arıkan, Berke Kayar 2'şer kez ve Kadem Burak Yaşar, M. Yasin Atıcı, Burak efe Arslan, Sarp Ekinci, Berat İşkol, Eren Kaya ve Ömer Turan Görgüç ise 1'er kez sarı kart gördüler.

  • Erciyes 38 FK
  • 3. Lig
  • kırmızı kart

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.