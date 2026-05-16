Erciyes 38 FK'ya ceza

Türkiye 3. Lig'de mücadele veren ve sezona PlayOff maçları ile nokta koyan Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'dan ceza geldi. T

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada; "Erciyes 38 FK'nın 08.05.2026 tarihinde oynanan Erciyes 38 FK-Malatya Yeşilyurtspor 3. Lig Play Off müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 24.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Erciyes 38 Futbol Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada skor tabelasında yer alan saatin müsabakanın ikinci uzatma dakikalarında durdurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Erciyes 38 FK'nın takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 7.200 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" cümleleri kullanıldı.

PFDK ayrıca Erciyes 38 FK kulüp görevlisi Hüseyin Alper Aslan'a 3 maç ve 20 bin TL, kulüp doktoru Hüseyin Durmaz'a 3 maç ve 6 bin TL ceza, kulüp malzemecisi Mehmet Karakuş'a 1 maç ve 10 bin TL ceza, kulüp idarecisi Ufuk Gezroğlu'na 5 bin TL para cezası verdi.