Erciyes 38 FSK-Malatya Yeşilyurtspor maç bileti satışta

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 2. Tur ikinci maçında 8 Mayıs Cuma günü Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ile Malatya Yeşilyurtspor Kayseri'de karşı karşıya gelecek. Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ile Malatya Yeşilyurtspor maçı bilet fiyatları 20 TL olarak belirlendi. Erciyes 38 FSK'dan yapılan açıklamada, "Takımımızın, Nesine 3. Lig Play Off 2. Tur rövanşında 8 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Malatya Yeşilyurt Spor ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo uygulaması ve web sitesi üzerinden satışa devam ediyor. Karşılaşmaya giriş için ayrıca kâğıt bilet satışı yapılacaktır. Maç gününe kadar Kayserispor Buluşma Noktasında bulunan Passo gişesinden, maç günü de RHG Enertürk Enerji Stadyumu Kuzey kale arkası gişesinden saat 15.30'dan itibaren kağıt biletinizi alarak maça giriş yapabilirsiniz. Bu önemli müsabakada şehrinin takımını yalnız bırakma, tribünde yerini al" denildi.

Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ile Malatya Yeşilyurtspor maç bilet fiyatları şu şekilde;

Kuzey Alt tribün: 20 TL

Güney Alt tribün: 20 TL

Doğu Alt tribün: 20 TL

Batı Alt tribün: 20 TL