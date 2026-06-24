Erciyes 38 FSK'nın kamp programı belli oldu

TFF 3. Lig mücadele edecek olan Erciyes 38 Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. 20 Temmuz'da ilk iki etabı Bolu'da başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarının 3. etabı ise ise Kayseri'de yapılacak.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız 2026-2027 sezonu yaz kampı için 20 Temmuz pazartesi günü Bolu'da toplanacak. Aynı gün ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan takımımız, ilk iki etabı Bolu'da tamamlayacak. Üç etaptan oluşacak kamp programında son etap Kayseri'de yapılacak. Hazırlık maçı programı bilgilendirmesi ilerleyen günlerde yapılacak" denildi.