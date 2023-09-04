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Spor

Erciyes Kupası'nda ilk maç oynandı

17. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ilk maçında İzmit Belediyespor, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 67-65 yendi.

AA4 Eylül 2023 Pazartesi 20:32 - Güncelleme:
Erciyes Kupası'nda ilk maç oynandı
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Kayseri'de düzenlenen 17. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ilk maçında İzmit Belediyespor, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 67-65 yendi.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ahmet Digilli, Haldun Çoban, Kemal Vural

Melikgazi Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 8, Ellenberg 14, Fatmanur Karakaş 2, Merve Arı 7, Ayşegül Günay Aladağ 9, Petronyte 11, Goncagül Kavak 2, Damla Gezgin 5, Nazlı Bircan Gökdemir 7

İzmit Belediyespor: Hillsman 14, Ivanova, Calhoun 2, Ayşe Cora 9, Hande Kuzu 6, Özge Yavaş Özışık 6, Başak Altunbey 10, Ezgi Manlacı, Nared 12, Dilara Tongar 3, Ferda Yıldız 5

1. Periyot: 21-21

Devre: 34-36

3. Periyot: 47-51

  • Erciyes Kupası
  • Kadınlar Basketbol
  • İzmit Belediyespor

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