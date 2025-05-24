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Spor

Ercüment Tekin, MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde yapılan başkanlık seçiminde 308 oy alan Ercüment Tekin, yeni başkan seçildi.

IHA24 Mayıs 2025 Cumartesi 16:10 - Güncelleme:
Ercüment Tekin, MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı oldu
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MKE Ankaragücü'nün Olağanüstü Genel Kurulu'nda Ercüment Tekin, başkan seçildi.

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı. Genel kurulda MKE Ankaragücü'nün mali planı ve denetim raporları da açıklandı. Bent Ahlat'ın adaylığının düşmesiyle tek aday kalan Ercüment Tekin, 308 oy alarak MKE Ankaragücü Başkanı seçildi.

TEKİN: "ANKARAGÜCÜ TARAFTARI KULÜBÜNE SAHİP ÇIKMIŞTIR, KULÜBÜNÜ GERİ ALMIŞTIR"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından zafer konuşması yapan Ercüment Tekin, "Bugün Ankaragücü taraftarı kulübüne sahip çıkmıştır, kulübünü geri almıştır. Kulübü ayağa kaldırmak üzere burada olacağız. Bu kulübü en büyük yapacağız. Bu şehri en büyük yapacağız. Hep beraber yapacağız. Bir kişiyle değil hep beraber yapacağız. En önemlisi, bu şehrin ayağa kalkması için bizim ayağa kalkmamız gerekiyor. Biz ayağa kalkarsak Ankara ayağa kalkar. Artık atkılılar kulübüne sahip çıkmıştır. Önümüzdeki günler hepimize hayırlı olsun. Buraya kadar geldiğiniz ve oy verdiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, Ankaragücü yaşasın" diye konuştu.

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