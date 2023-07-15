Erdal Güneş: Birkaç gün içerisinde yeni oyuncular aramızda olacaktır

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Teknik Direktör Erdal Güneş, "Birkaç gün içerisinde mücadele gücümüze katkı sağlayacak, oyuncular aramızda olacaktır" dedi.

2023-2024 sezonu öncesinde hazırlık kampının ikinci etabını Gaziantep FK, Bolu Dağı'ndaki bir otelde sürdürüyor. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle ligden çekilen takımlar arasında yer alan Gaziantep FK, günde çift antrenman gerçekleştirerek teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde yeni sezona hızlı bir başlangıç yapmak istiyor. Teknik direktör Erdal Güneş, hazırlıkların sürdüğünü ve ilerleyen günlerde takıma yeni transferlerin yapılacağını ifade etti.

"TOPARLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Lige ara veren oyuncuların fiziksel olarak avantajlarının olduğunu dile getiren Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, "Evet biliyorsunuz biz 30 Haziran'da yeni sezonun startını Gaziantep'te vermiştik. Orada yaptığımız bir haftalık çalışmadan sonra 2 gün aradan sonra tekrar Bolu'da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Biliyorsunuz geçen seneden birçok arkadaşımız istemeden de olsa lige ara vermişlerdi. Onların fiziksel olarak handikapları var. Daha çok şu an bütün çalışmalarımız fiziksel kapasiteyi arttırma adına. Bir hazırlık maçı oynadık. İstediğimizin üzerinde bir mücadele gücü yakaladık. Tabii fiziksel olarak daha çok eksiğimiz var. Toparlamaya çalışıyoruz. Birkaç gün sonra bir maç daha oynayacağız. Ondan sonra yavaş yavaş lige hazırlık yolunda çalışıyoruz" diye konuştu.

"DEPREMDEN DOLAYI LİGE İSTEMEDEN DE OLSA ARA VERDİK"



Geçen sezon lige istemeden ara verdiklerini dile getiren Güneş, "Transfer süreci aslında bugünün konusu değil çünkü biliyorsunuz geçen sene yaşadığımız depremden dolayı lige istemeden de olsa ara verdik. Mevcut oyuncularımızı diğer kulübe sonra bu sezon için hazırlığımıza o an başladık. Tabii transfer süreci kolay olmuyor biliyorsunuz. Her geçen saniye dengeler değişiyor. Bu mali yapıda, bu oyuncuların bakış açısında. O günden bugüne bütün izlenimimizi yaptık. Yönetime liste verdik. İhtiyacımız olan belgelerden üç, dört tane alternatif isimler verdik. Eminim ki yönetimimiz de bu konuda büyük bir çaba sarf ediyordur. Sanırım birkaç gün içerisinde istediğimiz, arzu ettiğimiz hedefimize ortak olacak, mücadele gücümüze katkı sağlayacak, oyuncular aramızda olacaktır" ifadelerini kullandı.

"BURADA VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"



Süper Lig'in şartlarına uyum sağlamak adına var güçleriyle çalıştıklarını belirten Erdal Güneş, "Süper Lig her zaman güçlü bir ligdir, mücadele gücü çok yüksek olan bir ligdir. Bu sene de aynı mücadele gücü olacaktır. Biz de o mücadeleye o şartlarına uyum sağlamak için burada var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.