28 Haziran 2020 Pazar 11:07 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 11:07

Beşiktaş’ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’nın dün yaptığı bir paylaşım, camiada hareketliliğe yol açtı.

Tecrübeli yönetici, Whatsapp’taki durumundan Portekizli stoper Andre Pinto’nun bilgilerini içeren bir internet sitesi linki paylaştı. Bu durumun ortaya çıkması sonrasında ilk etapta Siyah-Beyazlılar’ın bu ismi kadrosuna kattığı yorumları yapılsa da gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Torunoğulları’nın, bir menacerin kendisine gönderdiği 30 yaşındaki stoperi incelerken yanlışlıkla paylaştığı kaydedildi. Başarılı yönetici, bu ismin gündemlerinde olmadığını söyledi.