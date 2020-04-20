Erdal Torunoğulları canlı yayında konuştu! ''Karius bize sıkıntı yarattı!''

20 Nisan 2020 Pazartesi 22:11 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 22:11

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Torunoğulları'nın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"ABDURRAHİM ALBAYRAK'A GEÇMİŞ OLSUN DİLİYORUM"

Sevgili Abdurrahim Albayrak'a büyük geçmiş olsun. İnşallah sağlığına tamamen kavuşmuştur. Kısa sürede kendisini aramızda görmekten mutluluk diyoruz.

"AMATÖR KULÜPLERİN KAPATILMASI GEREKİYOR"

Ligin tescil edilip edilmemesi TFF'nin vereceği karar. Oynayarak hak edilmesi daha anlamlı olur. Tabi sağlık sebepleri ortada. İnşallah bu sorun kısa sürede biter. Ancak amatör şubelerin birçoğunun kapatılmasına katılıyorum. Ego ve komplekslerimizi bir kenara bırakalım. FIFA ve TFF şimdiye kadar hep futboldan yana tavır aldı. Kendi açılarından haklı olabilir. Bu saatten sonra kulüpler korunmalı. Artık tavır kulüpten yana olmak zorunda. Bunu bilerek hareket etmek zorundayız. Abdurrahim Albayrak'a işin bu tarafında katılıyorum.

KARIUS'UN FIFA'YA ŞİKAYETİ HAKKINDA

Karius'un sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Karius bize sıkıntı yarattı. FIFA'ya alacaklarıyla ilgili gitti. Karius'la anlaşamadığımız konu şu, hak etmediği ayları da istiyor. Top oynanmadı sonuçta. O konuda anlaşmazlığımız var. Gitmek istiyor. FIFA'ya da gitti. Kendi bileceği iş.

DORUKHAN TOKÖZ KONUSU

Dorukhan bizim oyuncumuz. Son derece talihsiz bir sakatlık geçirdi. Toparlanma sürecinde. Tek başına Ümraniye'de çalışıyor ve kendisini tebrik ediyorum. İnşallah uzun yıllar Beşiktaş ve Türk futboluna büyük katkısı olur. Biz Dorukhan'ı böyle bir polemiğin içine çekmek istemiyoruz. Çıkan haberleri maksatlı görüyorum. Benim bildiğim menajer Ogan Tarhan. Kendisiyle görüştük. Dorukhan 2. ayda Almanya'ya tedavi için gitmişti. Ogan Tarhan ile görüştüğüm doğru ve bu da doğal. Bu benim işim. Ancak sürecin nereye geldiğine bir bakın.

MAAŞ İNDİRİMİ - "NECİP UYSAL İSTEDİĞİNİZ GİBİ YAPIN DEDİ"

Oyuncularla görüşüldü. Onlar da FIFA'nın kararını bekliyor. Onlar da hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyor. Mümkün olduğu kadar oyuncularımızı kırmadan, üzmeden, işin gerçeğini açıklayarak çözüm bulmaya çalışıyoruz. Hiçbir şey eskisi olmayacak. Bundan dolayı Kulüpler Birliği'nin çok radikal kararlar alması gerekiyor. Risk almamız gerekiyor. Aksi takdirde yönetecek kulüp bulamayacağız. Kulüplerin geliri yok şu anda. Futbolcular arasında olumsuz cevap veren olmadı. Necip Uysal, "Nasıl biliyorsanız öyle yapın. Ben her türlü şarta uyum sağlarım. Benim için Beşiktaş önemli." dedi.

"TALISCA'NIN GELME DURUMU YOK"

Talisca çok büyük bir yetenek. Kim istemez ki. Beşiktaş'a da çok büyük katkısı oldu. Ancak taraftarımızı şunu kendine sorsun. Talisca niye Çin'e gitti? Para için. Bu da normal. Adam zaten profesyonel. 8 milyon euro net maaş alıyor. Beşiktaş'ın bu saatten sonra bu paraları verecek durumu yok. Ne Beşiktaş'ın, ne de rakiplerimizin. Bu gerçeği göz ardı etmeyelim. Yoksa niye istemeyelim? Kendisiyle görüştü. Adamın gelme durumu yok. Varsa öyle bir para gelsin.