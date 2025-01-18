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Spor

Erdem Can: Alimpijevic küfür etti

Beşiktaş Fibabanka maçında henüz 37. saniyede diskalifiye edilen Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, o anlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi18 Ocak 2025 Cumartesi 17:40 - Güncelleme:
Erdem Can: Alimpijevic küfür etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Beşiktaş Fibabanka - Türk Telekom Basketbol maçının henüz 37. saniyesinde konuk ekibin başantrenörü Erdem Can, diskalifiye edildi.

Erdem Can, bu anlarda Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic'in kendisine küfür ettiğini söyledi.

Erdem Can, açıklamasında, "Dusan Alimpijevic Sırpça anneme küfretti, sahada üç tane hakem var. Benim duyduğumu onlar da duymuş olmalı. Başhakem Yener Yılmaz'a da durumu anlattım. Hakemler bir şey yapmayınca ben de karşılık verdim. Beni attılar, olayı başlatan sahada kaldı. Türk antrenörlerin bu ülkede değeri bu kadar." dedi.

  • Erdem Can
  • Beşiktaş Fibabanka
  • Alimpijevic

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