DHA 30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:28 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:28

Siyah-beyazlı takımın altyapısında 7 yıldır forma giyen ve son olarak U19 takımında görev alan kanat oyuncusu Erdem Özcan, Altay'la anlaşma sağladı.

Henüz profesyonel olmayan 18 yaşındaki genç krampon için kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Takımımız altyapısında yetişen ve 2013 yılından bu yana farklı yaş gruplarında formamızı terleten Erdem Özcan'ın, yapılan teklif ve gerçekleşen görüşmeler neticesinde Altay Spor Kulübü'ne transferi gerçekleşmiştir. Yolun açık olsun Erdem" ifadelerine yer verildi.