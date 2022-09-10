Erden Timur, Galatasaray'ın isteyip de alamadığı tek futbolcuyu açıkladı

Galatasaray, yaz transfer döneminde 13 futbolcuyu renklerine bağladı.

Dünyaca ünlü futbolculara imza attıran sarı-kırmızılı kulüpte Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, yapılan transferlerde büyük rol oynadı.

Timur'un isteyip de alamadığı tek futbolcunun ise Real Madrid'in yıldızı Eden Hazard olduğu öğrenildi.

HAZARD İLE İKİ KEZ GÖRÜŞÜLDÜ

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Süleyman Rodop, Erden Timur'la yaptığı görüşmeyi şu şekilde aktardı:

"Sportif A.Ş. Başkanvekilimiz Erden Timur ile görüştüm; 'Çok isteyip alamadığınız bir isim oldu mu?' diye sordum. Erden Bey, Eden Hazard ismini söyledi. İki görüşme yapılmış; Real Madrid'de kalacağını belirtmiş. Gelecekte neler olur göreceğiz."

GALATASARAY'IN YAPTIĞI 13 TRANSFER

Galatasaray, sona eren yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için yaklaşık 29 milyon euro bonservis, kiralama veya imza ücreti ödedi.

Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde renklerine bağladığı isimler şöyle:

Dries Mertens (Napoli), Lucas Torreira (Arsenal), Sergio Oliveira (Porto), Haris Seferovic (Benfica-Kiralık), Fredrik Midtsjö (AZ Alkmaar), Leo Dubois (Olimpik Lyon), Abdülkerim Bardakcı (Konyaspor), Kazımcan Karataş (Altay), Mauro Icardi (PSG-kiralık), Yusuf Demir (Rapid Wien), Juan Mata (Manchester United-serbest), Mathias Ross (Aalborg), Milot Rashica (Norwich-kiralık)