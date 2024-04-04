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Spor

Erden Timur harekete geçti! Ali Koç için suç duyurusunda bulunacak

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında tehdit ve hakaret ile ilgili suç duyurusunda bulunacak. İşte detaylar...

4 Nisan 2024 Perşembe 14:58 - Güncelleme:
Erden Timur harekete geçti! Ali Koç için suç duyurusunda bulunacak
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki gerilime dair yeni bir gelişme yaşandı.

A Spor'un haberine göre; Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Olağanüstü Genel Kurul'da sarf ettiği sözler hakkında tehdit ve hakaret ile ilgili suç duyurusunda bulunacak.

Haberde; Galatasaray üyesi avukatların da başvuruya imza ile destek vermesinin beklendiği kaydedildi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Erden Timur hakkında şu sözleri söylemişti;

"Tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var. Lügattaki kelimelerin insan versiyonu olsa bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz, utanmadan bir de TV'ye çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece "Olmamalıydı" deyip, 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlar vermeye çalışıyor. Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince."

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