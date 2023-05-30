Erden Timur: İnşallah her şey güzel olsun

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erden Timur, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi Eryaman Stadyumu'na gitmek için konakladıkları otelden ayrıldığı esnada sarı-kırmızılıları takip etmekte olan basın mensuplarının maçla ilgili sorularına, "İnşallah her şey güzel olsun" cevabını verdi.

Galatasaray, MKE Ankaragücü ile saat 20.00' de Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmada rakibini mağlup etmesi halinde Spor Toto Süper Lig'deki 23. şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.