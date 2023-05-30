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Spor

Erden Timur: İnşallah her şey güzel olsun

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, sarı- kırmızılıların MKE Ankaragücü ile oynayacağı kritik maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

30 Mayıs 2023 Salı 18:23 - Güncelleme:
Erden Timur: İnşallah her şey güzel olsun
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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erden Timur, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi Eryaman Stadyumu'na gitmek için konakladıkları otelden ayrıldığı esnada sarı-kırmızılıları takip etmekte olan basın mensuplarının maçla ilgili sorularına, "İnşallah her şey güzel olsun" cevabını verdi.

Galatasaray, MKE Ankaragücü ile saat 20.00' de Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmada rakibini mağlup etmesi halinde Spor Toto Süper Lig'deki 23. şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

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