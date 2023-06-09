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Spor

Erden Timur, Joao Felix için devrede! Süper Lig'de yılın transferi

Bu sezon yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren şampiyon Galatasaray, yeni sezonda bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip Chelsea'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki genç forvet Joao Felix'i kadrosuna katmak için çalışmalara hız verdi. İşte detaylar...

Fanatik9 Haziran 2023 Cuma 09:28 - Güncelleme:
Erden Timur, Joao Felix için devrede! Süper Lig'de yılın transferi
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Galatasaray'ın bu yaz patlatmaya çalıştığı en büyük transfer bombası Joao Felix olacak gibi görünüyor. 4 yıl önce tam 120 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'dan Atletico Madrid'e transfer olan Portekizli yıldız, müthiş başlayan İspanya kariyerinde, yaşadığı çeşitli psikolojik sorunların ardından düşüşe geçti.

YENİDEN ÇIKIŞ ARIYOR

Bu sezonun ikinci yarısını da Chelsea'de kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki futbolcu, İngiltere'de de aradığını bulamadı. Tıpkı Icardi gibi, Zaniolo gibi yeniden çıkış arayan Joao Felix için en doğru adresin Galatasaray olacağı düşünülüyor.

ERDEN TİMUR FIRSAT TRANSFERİ GÖZÜYLE BAKIYOR

Fanatik'te yer alan haberde, Erden Timur'un bir fırsat transferi gözüyle baktığı Felix için harekete geçtiği ve Atletico Madrid'le temas kurduğu iddia edildi. Sarı-Kırmızılılar, genç yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak ve Şampiyonlar Ligi'nde parlatmak istiyor. Şimdilik satın alma opsiyonu gibi detayların söz konusu olamayacağı belirtiliyor.

ATLETICO İZİN VERMEYE HAZIR

Atletico cephesi, bir sezon daha Portekizli futbolcunun kendini toparlaması adına izin vermeye hazır. Yine de hem maliyet konusu hem de bu transferde de rakiplerin güçlü oluşu,Cim Bom'u bir hayli zorlayacak.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Buradaki en önemli detay, Felix'in Galatasaray'a transfer olma fikrine bakış açısı. Taraftarlar şimdiden genç forveti ikna etmek için seferberlik ilan etmiş durumda.

SOSYAL MEDYADAN TAKİP GELDİ

Felix önceki gece kendisine gönderilen neredeyse tüm şampiyonluk videolarını, Nef Stadı'nın atmosferini, takımdaki diğer yıldızların nereden nereye geldiğini gösteren kesitleri izledi. Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesaplarını da takibe alan Felix'in, yavaş yavaş "Cim Bom'a ısındığı" yorumları yapılıyor.

GELİRSE 10 NUMARAYI ALACAK

Eğer Transfer gerçekleşirse, Mertens'in giydiği 10 numaralı forma Joao Felix'e verilecek. Bonservisi alınırsa önde Icardi, arkasında Kerem, Felix ve Zaniolo'lu hücum hattı, Avrupa'da başarı hedefleyen Sarı-Kırmızılı camiayı şimdiden heyecanlandırmış durumda. ERDEN TİMUR'un bu operasyonla bizzat ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde tekrar bir girişim yapılacağı belirtiliyor.

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