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Spor

Erden Timur: Şampiyon olacağız

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 19:03 - Güncelleme:
Erden Timur: Şampiyon olacağız
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Galatasaray, kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacağı Ankaragücü maçı için başkente gitti. Havalimanında açıklama yapan sarı kırmızılıların Başkanvekili Erden Timur ve ikinci başkan Metin Öztürk kısa bir açıklama yaptı.

Galatasaray, kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacağı Ankaragücü maçı için başkente ulaştı.

Havalimanında açıklama yapan sarı kırmızılıların Başkanvekili Erden Timur ve ikinci başkan Metin Öztürk kısa bir açıklama yaptı.

Erden Timur yaptığı A Spor'a açıklamada, "İnşallah şampiyon olacağız. Herkesin çok emeği var. Salı günü Türk Telekom ile play-off maçımız da var. Tüm taraftarımızı o maça da bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İkinci başkan Metin Öztürk ise "Şampiyonluk hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Bitmiş bir şey için konuşmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

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