Erden Timur: Şampiyon olacağız

Galatasaray, kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacağı Ankaragücü maçı için başkente gitti. Havalimanında açıklama yapan sarı kırmızılıların Başkanvekili Erden Timur ve ikinci başkan Metin Öztürk kısa bir açıklama yaptı.

Galatasaray, kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacağı Ankaragücü maçı için başkente ulaştı.

Havalimanında açıklama yapan sarı kırmızılıların Başkanvekili Erden Timur ve ikinci başkan Metin Öztürk kısa bir açıklama yaptı.

Erden Timur yaptığı A Spor'a açıklamada, "İnşallah şampiyon olacağız. Herkesin çok emeği var. Salı günü Türk Telekom ile play-off maçımız da var. Tüm taraftarımızı o maça da bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İkinci başkan Metin Öztürk ise "Şampiyonluk hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Bitmiş bir şey için konuşmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.