Geniş bir transfer listesiyle Avrupa'ya çıkarma yapan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Ankaragücü maçında şampiyonluk gelirse, operasyonu tamamlamak için tekrar sefere çıkacak.

BİRÇOK İSİMLE GÖRÜŞTÜ

Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak üzere kolları sıvayan Galatasaray'da, ikinci Avrupa seferi çok yakın. Transfer operasyonlarını bizzat yürüten Erden Timur, geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın çeşitli ülkelerine giderek, listesindeki birçok oyuncuyla, menajerle ve kulüple masaya oturdu.

DURSUN ÖZBEK'E RAPOR, OKAN BURUK'A BİLGİ

Hem iç transferi hem de dış transferi görüşen Timur, olumlu geçen temaslarla ilgili Başkan Dursun Özbek'e rapor sundu, teknik direktör Okan Buruk'a da bilgi verdi. Transfer komitesi şimdi eldeki verileri değerlendiriyor.

ASIL OPERASYON ŞAMPİYONLUK SONRASI

Salı günü Başkent'te oynanacak Ankaragücü maçını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Cim Bom'da, asıl operasyon o günden itibaren başlayacak. Erden Timur, son Avrupa seferinde görüştüğü oyuncuların işini bitirmek için şampiyonluğun kesinleşmesini bekliyor.

GEÇ KALMAK İSTEMİYORLAR

Timur, görüşmelerde aşama kaydettiği oyuncularla ilgili şampiyonluk kesinleştikten sonra daha somut girişimlerde bulunacak. Geçen yaz döneminde seçim süreci geciktiği için transferleri yetiştirmekte zorlanan, hatta kadronun önemli bir bölümünü 8 Eylül'de İstanbul'a getirebilen Sarı-Kırmızılılar, bu defa daha kamp başlamadan takviyelerin büyük çoğunluğunu gerçekleştirmenin hesapları içinde. Bu yüzden önümüzdeki hafta Galatasaray açısından oldukça kritik öneme sahip.

HEPSİ BİRER DÜNYA STARI! HEDEFTEKİ İSİMLER...

Elindeki listede dünya yıldızları bulunan Erden Timur, bunların ciddi bir kısmını kulübe kazandırmaya hazır. İlk hedef; Mertens'in yerine Pulisic'i, Zaniolo'nun yerine Ziyech'i, Oliveira'nın yerine Renato Sanches'i, satılması gündemde olan Torreira'nın yerine Paredes'i, Nelsson'un yerine de De Vrij'i transfer etmek. Bunlara ek olarak mutlaka bir sol bek ve ikinci santrfor transferi de yapılacak. Cim Bom'un 10 numaralı formayı vermek istediği Pulusic, teklifleri değerlendirmeye başladı.

60-70 MİLYON EURO BANDINDA BONSERVİS GELİRİ

Bu süreçte Icardi ile Rashica'nın bonservislerinin alınması da kritik hedeflerden bir tanesi. Nelsson, Boey ve Torreira için ciddi teklifler alan Sarı-Kırmızılılar, bu oyuncuların satılması halinde 60-70 milyon Euro bandında bir bonservis geliri elde edebilir. Zaniolo'yu satmaya hazırlanan Aslan, yerine Ziyech'i transfer etmeyi hedefliyor.

BÜTÇENİN TAMAMI ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU İÇİN

İşte bu bütçenin tamamı, Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak üzere kullanılacak. Mevcut kadroda iyi performans gösteren veya sözleşmesi bitmek üzere olan oyuncuların kontratlarında iyileştirme yapılması da kulübün transfer planları arasında yer alıyor. (Fanatik)