Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur bir basın toplantısı düzenliyor.

Süper Lig maçlarındaki hakem ve video yardımcı hakem (VAR) hatalarına yönelik açıklamalarda bulunan Erden Timur'un sözlerinden satır başları şöyle:

"BU KURUGUYU YAPANIN BAŞINA YIKARIZ"

"Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Bu bir kurgu ve biz bu kurguyu bozar, yapanın da başına yıkarız."

"MAÇLARIMIZIN YÜZDE 75'İNDE ALPER ULUSOY VE HAKAN CEYLAN VAR"

"Maçlarımızın yüzde 75'i iki hakeme verilmiş. Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan."

"METE KALKAVAN'IN GALATASARAY'A KARŞI BİR TRAVMASI VAR"

"Bir hakem nasıl Galatasaray'ın maçında rakibin formasını giyip maça gidebilir. Mete Kalkavan'ın Galatasaray'a karşı bir travması var."

"BENZER POZİSYONA FENERBAHÇE MAÇINDA KART VERİLMEDİ"

"Seferovic'in Trabzonspor maçındaki pozisyonu, ele çarpma, VAR'a gidilmemesi. Fenerbahçe'nin benzer pozisyonda penaltı alması. Gaziantep maçında Abdülkerim'in ikinci sarı ve kırmızısı. Benzer pozisyon Fenerbahçe maçında yaşandı, kart yok."

"YUMRUK YİYEN BİZİZ"

"Hakem VAR'a çağrılıp, ekran başına geldiğinde karnına yumruk yemiş gibi hissediyormuş. Ancak ne hikmetse karnına yumruk yiyen biz oluyoruz."

"27. SANİYEDEKİ POZİSYONUN DOĞRU AÇIDAN TEKRARI 9. DAKİKADA GÖSTERİLDİ"

"Kayserispor maçında 27. saniyede pozisyon oluyor. 20 saniye sonra korner kullanılıyor. Demek ki 20 saniyede bu pozisyon izlenmiş. Ancak pozisyonun tekrarı 5. dakikada gösteriliyor, doğru açı da 9. dakikada gösteriliyor."

"HERKESİN İPLİĞİ PAZARA ÇIKACAK"

"Bu toplumu kandırdığınız yeter. Yaptığınız haksızlıklar yeter. Bundan sonra herkesin ipliği pazara çıkacak."

"GS TV'DE TÜM KULÜPLERİN SESİ OLACAĞIZ"

"Biz bundan sonra her hafta GS TV'den takımların uğradığı haksızlıkları yayınlayacağız. Tüm kulüplerin sesi olacağız. O programların adı 'Futbol için adalet' olacak."