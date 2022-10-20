Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur bir basın toplantısı düzenliyor.
Süper Lig maçlarındaki hakem ve video yardımcı hakem (VAR) hatalarına yönelik açıklamalarda bulunan Erden Timur'un sözlerinden satır başları şöyle:
"Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Bu bir kurgu ve biz bu kurguyu bozar, yapanın da başına yıkarız."
"MAÇLARIMIZIN YÜZDE 75'İNDE ALPER ULUSOY VE HAKAN CEYLAN VAR"
"Maçlarımızın yüzde 75'i iki hakeme verilmiş. Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan."
"Bir hakem nasıl Galatasaray'ın maçında rakibin formasını giyip maça gidebilir. Mete Kalkavan'ın Galatasaray'a karşı bir travması var."
"Seferovic'in Trabzonspor maçındaki pozisyonu, ele çarpma, VAR'a gidilmemesi. Fenerbahçe'nin benzer pozisyonda penaltı alması. Gaziantep maçında Abdülkerim'in ikinci sarı ve kırmızısı. Benzer pozisyon Fenerbahçe maçında yaşandı, kart yok."
"YUMRUK YİYEN BİZİZ"
"Hakem VAR'a çağrılıp, ekran başına geldiğinde karnına yumruk yemiş gibi hissediyormuş. Ancak ne hikmetse karnına yumruk yiyen biz oluyoruz."
"Kayserispor maçında 27. saniyede pozisyon oluyor. 20 saniye sonra korner kullanılıyor. Demek ki 20 saniyede bu pozisyon izlenmiş. Ancak pozisyonun tekrarı 5. dakikada gösteriliyor, doğru açı da 9. dakikada gösteriliyor."
"Bu toplumu kandırdığınız yeter. Yaptığınız haksızlıklar yeter. Bundan sonra herkesin ipliği pazara çıkacak."
"Biz bundan sonra her hafta GS TV'den takımların uğradığı haksızlıkları yayınlayacağız. Tüm kulüplerin sesi olacağız. O programların adı 'Futbol için adalet' olacak."