İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2024 Çarşamba / 15 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1991
  • EURO
    34,9821
  • ALTIN
    2502.51
  • BIST100
    10917.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı! ''Bayrakları hazırlayın''
Spor

Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı! ''Bayrakları hazırlayın''

Galatasaray, klasikleşen günaydın mesajını Erden Timur ve Okan Buruk ile paylaştı. İki isim, şampiyonluk için mesaj verdi.

22 Mayıs 2024 Çarşamba 09:35 - Güncelleme:
Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı! ''Bayrakları hazırlayın''
ABONE OL

Galatasaray, klasikleşen günaydın mesajını sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve Okan Buruk ile paylaştı. Paylaşılan videoda iki ismin sözlerine yer verildi.

Fenerbahçe'ye kaybederek şampiyonluk yolunda yara alan sarı kırmızılı takımda Erden Timur, camiaya moral mesajı verdi.

ERDEN TİMUR: "ŞAMPİYONLUĞU KUTLAYACAĞIZ"

Timur yaptığı açıklamada, "Nice şampiyonluklar yaşamış, nice kupalar kazanmış büyük Galatasaray taraftarı, büyük Galatasaray camiası. Geldik son noktaya! Hepimiz tüm motivasyonumuzla, kenetlenerek ve tüm zerrelerimize kadar hissederek şampiyonluk yolundaki son dakikayı hep birlikte, sadece sahadaki 11 aslanımız, kenardaki diğer aslanlarımız, Okan Buruk hocamızla birlikte değil, 35 milyon Galatasaray taraftarı o gün hep birlikte o mücadeleyi vereceğiz. Bu kararlılıkla, bu azimle ve inanmışlıkla yapamayacağımız bir şey yok. 100. yılda 23. şampiyonluğumuzu kazanmıştık, 2024 yılında da 24. şampiyonluğumuz kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

BURUK: "BAYRAKLARI HAZIRLAYIN"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Büyük Galatasaray ailesi, bayrakları hazırlayın. Tarih yine şampiyonu yazacak, mayıslar yine bizim olacak." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer alan Galatasaray, Konyaspor deplasmanından 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.