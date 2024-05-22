Galatasaray, klasikleşen günaydın mesajını sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve Okan Buruk ile paylaştı. Paylaşılan videoda iki ismin sözlerine yer verildi.

Fenerbahçe'ye kaybederek şampiyonluk yolunda yara alan sarı kırmızılı takımda Erden Timur, camiaya moral mesajı verdi.

ERDEN TİMUR: "ŞAMPİYONLUĞU KUTLAYACAĞIZ"

Timur yaptığı açıklamada, "Nice şampiyonluklar yaşamış, nice kupalar kazanmış büyük Galatasaray taraftarı, büyük Galatasaray camiası. Geldik son noktaya! Hepimiz tüm motivasyonumuzla, kenetlenerek ve tüm zerrelerimize kadar hissederek şampiyonluk yolundaki son dakikayı hep birlikte, sadece sahadaki 11 aslanımız, kenardaki diğer aslanlarımız, Okan Buruk hocamızla birlikte değil, 35 milyon Galatasaray taraftarı o gün hep birlikte o mücadeleyi vereceğiz. Bu kararlılıkla, bu azimle ve inanmışlıkla yapamayacağımız bir şey yok. 100. yılda 23. şampiyonluğumuzu kazanmıştık, 2024 yılında da 24. şampiyonluğumuz kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

BURUK: "BAYRAKLARI HAZIRLAYIN"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Büyük Galatasaray ailesi, bayrakları hazırlayın. Tarih yine şampiyonu yazacak, mayıslar yine bizim olacak." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'nin 3 puan önünde yer alan Galatasaray, Konyaspor deplasmanından 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.