Erden Timur'dan Angelino açıklaması!

Galatasaray ile 19 maça çıkan ve zorunlu satın alma opsiyonu olan 20 maç öncesinde frene basılan Angelino için Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Leipzig'i işaret etti.

Oyuncunun iyi bir karaktere sahip olduğunu ancak G.Saray'ın da kendi durumuna göre adım atmak zorunda olduğunu belirten Timur, "Angelino'nun durumu aslında şu an bizden daha çok, kulübü Leipzig ile ilgili bir konu. Net bir şey söylemek mümkün değil. Leipzig ile görüşmelerimiz sürüyor. Devre arasında takımda kalıp kalmayacağı belli olacak, netlik kazanacak" yorumunu yaptı.

G.SARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray forması altında 19 maçta sahaya çıkan Angelino 1 gol attı ve 1 asist yaptı.