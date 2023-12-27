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Spor

Erden Timur'dan Angelino açıklaması!

Galatasaray'da performansıyla beklentilerin uzağında kalan Angelino'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı kırmızılı kulübün başkan vekili Erden Timur, İspanyol oyuncunun durumu konusunda Leipzig ile görüşme halinde olduklarını dile getirdi.

Sabah27 Aralık 2023 Çarşamba 09:14 - Güncelleme:
Erden Timur'dan Angelino açıklaması!
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Galatasaray ile 19 maça çıkan ve zorunlu satın alma opsiyonu olan 20 maç öncesinde frene basılan Angelino için Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Leipzig'i işaret etti.

Oyuncunun iyi bir karaktere sahip olduğunu ancak G.Saray'ın da kendi durumuna göre adım atmak zorunda olduğunu belirten Timur, "Angelino'nun durumu aslında şu an bizden daha çok, kulübü Leipzig ile ilgili bir konu. Net bir şey söylemek mümkün değil. Leipzig ile görüşmelerimiz sürüyor. Devre arasında takımda kalıp kalmayacağı belli olacak, netlik kazanacak" yorumunu yaptı.

G.SARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray forması altında 19 maçta sahaya çıkan Angelino 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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