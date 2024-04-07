Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'BU KAOSUN KİMSEYE FAYDASI YOK'

"Keşke normal anlamda oynayıp o şekilde tamamlansaydı. Hem buradaki Urfalı vatandaşlarımız, yöre halkımız için daha iyi olurdu. Herkes büyük beklenti içindeydi. Böyle oldu. Şu gerginliğin bir an evvel bitmesi. Münferit de olsa belli olaylar oluyor. Tekrar etmek istemiyorum konuları, gerginlik artmaması için. Gerginlik devam ederse farklı şeylerin olmasından endişe ediyoruz. Hepimiz kendimize haksızlıklar olduğunu iddia ediyoruz. Bunun vuku bulduğu yer saha. Ne yaşanırsa yaşansın, anlatılanların vuku bulduğu yer saha. Toplumun her kesimin gerçekten de bu haksızlıkların olup olmadığına dair bilgi sahibi olması için veri, şeffaflık. Yarından tezi yok şu yabancı hakemleri seçip gerçekten öncelikle bu sene, sonra geçmiş senelerin hepsinin bakılması gerekiyor. Tekrar tekrar iletiyorum. Bu şekilde olursa şu şekilde haksızlık yapıldı, ortaya çıksın. Baştan bunların hepsinin sonucunu herkes kabul etsin, biz ediyoruz nitekim, toplumun fanatik kesimi hariç herkes gerçeği görsün ki soru işaretleri azalsın. Bu kaosun kimseye faydası yok."

'EN BÜYÜK HAKSIZLIK BİZE'

"Bize göre en çok bize çok büyük haksızlık yapılıyor. Başka takımlara göre onlara yapıyor deniyor. Ne varsa ortaya çıksın. Geçenlerde bir hakem toplantısı sızdırıldı. Önce Galatasaray kısmı. Sonra TFF doğru bir şekilde açıkladı. O olay tamamen bitti. İki maçta da ne olduğu açıkça görüldü. Şeffaflıktan, kendisinden emin olan çekinmesin. Toplumun her şeyi bilmeye, görmeye ihtiyacı var. Böyle olmadıkça manipüle ediliyor. Hepimiz doğrular yanlışlar yapıyoruz. Kendi yanlışlarımızı, bilgiyi gizleyerek, ne olduğunu objektif bir şekilde analiz ettirmeyerek manipüle ederiz. Şeffaflıktan başka çözüm yok. İnşallah bu maç böyle bir şeye vesile olur. Herkese bu çağrıyı yapıyorum. Kimse muhatap çözmemiz gerekiyor."

'KİM NE DERSE DESİN RAHAT UYUYORUM'

Ali Koç'un sizin hakkınızdaki sözleri var. Geceleri rahat uyuyor musunuz?

"Rahat uyuyorum, sorun yok. İnsanın rahat uyuması iç huzuruna bağlı. Kime ne derse desin rahat uyuyoruz. Karşıtlık olması toplumu gerecek. Çok fazla söylenen laf var. Bana herhalde 20'ye yakın hakaret edildi. Ben kimseye hakaret etmedim. Ben yönetici konumundaki birçok insandan daha gencim. Herhalde en tecrübesiz bir şekilde böyle şeylere karşılık verebilme ihtimali olan yaştayım. Ki karşılık versem kendi camiamdan çok daha olumlu şeyler alırım. Karşılık vermemek, farklı türlü de algılanıyor. Öyle algılamaya rağmen toplumun gerilmemesi için gerekeni yapmak lazım. Gerekeni yapmak bu. Ne denirse densin karşılık vermemek, çözüm önerisi sunmak. Bir an önce bu çözüm önerileri hayata geçirilmeli."

TFF'NİN SEÇİM KARARI

"Kulüpler Birliği, seçime gidilmesi için imza toplamaya başlıyordu. İmzaya başlandı. Pazartesi imza toplanacak dendi. TFF, temmuzda seçime gidiyoruz dedi. Kulüpler Birliği'nin tavrıyla amaç hasıl oldu. Doğru bir TFF, doğru kurullar olsun. Rekabet edecek insanlar şimdiden çalışmaya başlayacak. 1 ayda olsun dersek, toplam listeler, kurullar 100'e yakın isimden oluşuyor. Bir insan 100'e yakın insan toplayacak falan bunlar mümkün değil. TFF bu kararı vermiş, temmuzda seçime gidilecek. Mevcut federasyon yerine yeni TFF seçilecek. Bizim kulübümüz de seçim istiyor. İmzayla seçime götürülsün dendi, o imzalara gerek kalmadan seçim açıklandı. Durum bu şekilde."

'MANİPÜLASYON ARAŞTIRILMALI'

"Futbolun bir eğlence tarafı da var. Birbirini kışkırtmayan, futbolda normal hayatımızdaki şakalaşmayı almamak lazım. O şakalaşma gerginliği azaltabiliyor. Dozajı çok önemli. Her türlü şeyin yapılması lazım. Sosyal medyada kulüplerin paylaşımları çok önemli. Sosyal medyadaki tüm yapılanmanın araştırılması lazım.Diğer türlü bu manipülasyonla, sosyal medyada istediğin türde manipülasyon yapıyorsun. Konu bir yere gitmiyor, daha da büyüyor.

"BUNLARIN HİÇBİRİ OLMAZDI'

'Nitekim temiz eller başlasın dedikten sonra ben bir sürü olaylar oldu. O gün başlamış olsa, hakem yumruklama, İstanbulspor'un sahadan çekilmesi... O zaman yapılsa operasyon bunların hiçbirisi olmayacaktı."

'NE ADIM ATILMASI GEREKİRSE ATILSIN'

Fenerbahçe ile oturup görüşür müsünüz?

"Gerginliğin azaltılması için her şey yapılabilir, yapılmalı. Ne yapılması gerekiyorsa taraflar hazır olmalı. Ne gerekiyorsa yapalım. Bir sürü adım söylüyorum. Bunlar için TFF'ye yazı da verdik. Aylar öncesinden bu adımları attık. Karşılığında evet densin yeter. Başka ne adım atılması gerekiyorsa atılsın.'

KUPA TÖRENİ

Süper Kupa için tören düşünüyor musunuz?

"Bunu daha önce hiç konuşmadık."