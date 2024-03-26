Galatasaray'ın bugün yapılacak 17.15'teki antrenmanı öncesi sportif A.Ş. başkan Vekili Erden Timur, basın toplantısı düzenliyor.

İşte Erden Timur'un açıklamaları:

"HERKES İNCELENSİN!"

"Herkesin telefonu, banka hesapları incelensin. Hakemler, TFF üzerine çok ciddi baskı uygulanıyor. TFF dik duramıyor. Bugünkü hareketleri takdire şayan.. VAR kayıtlarının tüm detayları paylaşılsın. Biz bunu istiyoruz."

"8-10 PUAN FAZLA ALDILAR"

"İçeriden sürekli şeylerin sızdırıldığını söyledim. Kendi sistemleri ispat edilmiş oldu. Ali Bey değil sadece, yorumcular da söyledi. Kayrılarak 90+'larda 8-10 puan fazla alan takım var. Her açıklamalarında mağdurlar. En önemli şey edep!"

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE'Yİ İNCELESİNLER"

"Önceden kurgulanmış bir şey TFF'den sızdırılıyor. Kırpılıyor. Bize haksızlık yapıldığında çoğu zaman konuşmadık. İletişimciler Galatasaray, Fenerbahçe'nin açıklamalarını incelesin. Kim ne kadar pozitif, kim ne kadar açıklama yapmış! Hepsi konuşulsun. Kim bu işi geriyor, manipüle ediyor... Açıklanması lazım! Medya yöneticisi baskısıyla kimin görevine son verilmiş?"

"AHLAKSIZ İNSAN KORKAKTIR!"

"Cesur olmamız lazım. Hayatımda ahlaksızların cesur olduğunu görmedim. Ahlaksız insan korkaktır, idealist insan cesurdur. Türk futbolu için ortadan konuşalım, herkes kendine yapılanları açıklasın."

"GALATASARAY NE YAPABİLİR?"

"Galatasaray ne yapabilir? Rakibinizin sürekli üste çıkmaya çalışması... Bunları yaparsak ortam daha da gerilecek. İki takım 7 Nisan'da maç yapacak. Keşke herkes birbirine sarılsa. Herkesin doğru bir şekilde gitmesi lazım. Kim ne yaptıysa ortaya çıksın! Ne varsa çıksın! Bunu herkes desteklesin. Bu ancak böyle aşılır."

"AMERİKA, PLANLI AÇIKLAMALAR"

"Kirli eller bilgiyi sızdırıyor, oradan Amerika'ya gidiyor. Amerika'da kirli bir organizasyon buraya getiriyor. Görüntü yayınlanmadan önce birkaç planlı açıklama yapılıyor. Kim şampiyon olursa olsun! Bunu insanlar gerçekten anlayacaklar. Herkes karşısındakini kardeşi, çocuğu olarak görsün."

"FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR YANLIŞ YAPTI"

"Taraftarın sahaya girmemesi gerekirdi. Maç içinde olaylar var, suların atılması... Olmamalıydı. Galatasaray - Fenerbahçe maçında da oldu. Fenerbahçe Stadı'nda da oldu. Yoğun boyutta olan şeyler, kesinlikle olmamalı. Aynı şekilde sahaya giren taraftar etkisiz hale getirilmişken.... Bırakalım futbolu dışarıda bile düşen insana vurulmaz... Halil Umut Meler'de de aynı tepkileri verdik. Taraftarın girmesi yanlış, ancak etkisi hale getirildiğinde vurulması, kafasına tekme atılması çok yanlış.

"PFDK'NIN SEVKLERİNİ GÖRECEĞİZ"

"Baskıdan dolayı sevk yapılmıyor. Sevk edilecek oyuncu sayısı az olacak diye bir dedikodu var. Karışan oyuncuların içerisinden ayıklama yapamazsınız! Kim karışmışsa, sevk edersiniz! Konunun sportmenliğe aykırı hareketle alakası yok! Güleriz ağlanacak halimize gibi bir drama yaşıyoruz. Engel olmak için müthiş bir baskı uygulanıyor. Futbolcuların olumsuz etkilenmesi ayrı konu, onları anlıyoruz. Ancak yerdeki insana koşan insana döner tekme atan, kramponla... Bunlar ayrı konu. PFDK'nın sevkleri iki günde yapması gerekirken, bu baskı yüzünden bunlar oluyor. PFDK'nın nasıl sevk yapacağını göreceğiz. Siyasilere bile baskı yapılıyor. TFF'ye seçim öncesi böyle bir baskı yapıyorlar mı? Hukuki olan herkesin sevk edilmesi, karar da PFDK'nındır. Meşru müdafaada tokatla gelen 50 yumruk olmaz! Zaten yerde yatan sizin için tehlike arz etmez. Yanınızdan koşan belki birisini tutmaya gidiyor! Döner tekme atmak meşru müdafaa olmaz! Toplum olarak adil olalım. Çok daha ağır şeyler oldu ama Antalyaspor maçından sonra konuşmadık. Yayıncı kuruluş görüntüyü vermiyor, sonra diğer programda veriyor. ortadan konuşmak zorundayım."

"FUTBOLLA SEÇİMİN NE ALAKASI VAR?"

"PFDK'nın sevk sayısını 3'e düşürdüğünü duyduk. Futbolla seçimin ne alakası var? Neden insanlara baskı yapıyorsunuz? Galatasaray'ın da 35 milyon taraftarı var. Ayrıca nefsi müdafaa da ceza almama sebebi değildir, hafifletici unsurdur!"

"ŞAMPİYON ÇIKARSAK, GERGİNLİK OLMAZ"

"İnşallah derbiye şampiyon çıkarız. Ciddi bir inanmışlık var. Kim hak ediyorsa o kazansın, samimiyetimle söylüyorum. Şahsen ben, bizim hak ettiğimizi düşünüyorum İnşallah öyle olur, öyle olursa derbi hafif havada geçer. Gerginlik artmamış olur. Oyuncuların morali yüksek. Ancak bu tip konular etkiliyor. Onları bu konularda minimum konuşturtmaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman biz konuşturtmuyoruz. Gerilimi arttırmamak adına.. Kurunun yanında yaş da yanıyor. Herkes hayali ile birleşti, herkes kararlı. Mayıs ile ilgili tek gündemimiz hakkımızla şampiyon olmak."

"ALİ KOÇ'UN İSTİFASINI KONUŞMADIK"

"Ali Koç'un Kulüpler Birliği'nden istifası sonrası geri dönmesini isteyen 10 kulüp olduğu söyleniyor. Galatasaray'ın görüşü ne?"

Erden Timur: "Kulüpler Birliği'ne başkanımız gidiyor. Ali Koç'un istifası ve sonrasıyla ilgili bir şey konuşulmadı."

"HAKIM ZIYECH'IN TALİPLERİ VAR"

"Birçok oyuncumuza talip var. Hakim Ziyech de bunlardan bir tanesi. Ben oyuncunun 'O'su ile ilgili yorum yapmam. Bir oyuncuya karar verilir, biz de alırız. Yazın bonservissiz veya bonservisi az adam alabilirdik. Mauro Icardi'nin bonservisinden sonra bütçe azalmıştı. Eskiden 5'e alınan oyuncular bugün 12 Milyon €! Sizin göreviniz oyuncuyu gelmeye ikna etmek. Transferde başarı standardı dünyada %50! Haris Seferovic burada olmadı ama 1 Milyon € gibi maliyetle geri gönderdik. Angelino gibi herkesin listesinde olan oyuncuyu aldık ve 750 Bin € ödedik, ayrıldık. Ziyech bizden 6 ay önce PSG'ye gidiyordu, evraklarda sıkıntı oldu. Biz maaşının bir kısmını Chelsea'ye ödeterek 1+1'e ikna etmişiz."