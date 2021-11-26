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Spor

Erdinç Sözer: Bu maçı kazanmamız gerekiyordu

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Altay ile 0-0 berabere kalan Başakşehir'de yardımcı antrenör Erdinç Sözer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA26 Kasım 2021 Cuma 23:02 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 23:02
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Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 0-0 berabere kaldıkları Altay maçında 1 puana üzüldüklerini söyledi.

Sözer, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada topa yüzde 80 oranında sahip olduklarını aktaran Sözer, "Çok üzgünüz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Çok yavaş oynadık. Topu daha hızlandırmamız, daha çok pozisyona girmemiz gerekirdi, ceza sahasında istekli ve cesur olmalıydık. Beraberlikten dolayı üzgünüz. Kaybetmiş gibi hissediyoruz. Bugün 2 puan bıraktık." diye konuştu.

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