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Spor

Erdinç Sözer: Edin Visca için çıkan haberler doğru

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Başakşehir'de yardımcı antrenör Erdinç Sözer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Aralık 2021 Cumartesi 22:53 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 22:53
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Medipool Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, Trabzonspor ile berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Erdinç Sözer, "Atmosfer çok güzeldi. Burada başarılı oynamak kolay değil, takımı tebrik ediyorum. Beraberlik iki takım için de iyi. Hedef kazanmaktı, bunun için üzgünüz. Takımın oyunundan memnunuz. Emre Hoca ile birlikte güzel çalışıyoruz. Gelişmemiz çok güzel. Bir iki adım daha atmamız lazım. Bu tip güçlü takımları da yenmek için bunu yapmalıyız." dedi.

Edin Visca ile ilgili transfer sorusunu yanıtlayan Erdinç Sözer, "Edin Visca için çıkan haberler doğru ancak durumu netleşmedi. Gelişme olunca duyarsınız." ifadelerini kullandı.

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