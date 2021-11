Erdinç Sözer: Elendiğimiz için gerçekten üzgünüz

30 Kasım 2021 Salı 23:53 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 23:53

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor'a penaltılarda mağlup olarak elenen Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Erdinç Sözer, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini ve elendikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdinç Sözer, "Mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz, bunu beklemedik. Kupaya çok değer verdik ama elendiğimiz için gerçekten üzgünüz. Maç beklediğimiz gibi başladı. Topa sahip olduk, pozisyonlar bulduk. İlk golü de attık. İlk golden sonra ikinci ve üçüncü için baskı yapıp, devam etmemiz gerekiyordu. Çoğunlukla pozisyonlar bulduk, bir kontratakta beraberlik golünü yedik. Yine çok pozisyon bulduk, bu şansları değerlendiremezsen 120 dakikada maç böyle gider. Penaltılarda şansımız yoktu." ifadelerini kullandı.

Sözer, üç penaltı kaçırmaları hakkında ise "Penaltıları kaçıran oyuncular her zaman idmanda bunu çalışıyorlar. Ama her penaltı yeni bir senaryo. Çok üzgünüz bugün. Her rakibe saygı duyuyoruz. Her şeyimizi yaptık. Oynamayan oyunculara şans verdik. Pozisyonlar da ürettik ama değerlendiremedik. Maçı ilk yarıda bitirmemiz gerekiyordu. Bodrumspor'a saygı duyuyorum ama onları da oyunda biz tuttuk." şeklinde konuştu.