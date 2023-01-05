İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2023 Perşembe / 13 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7663
  • EURO
    19,7939
  • ALTIN
    1105.59
  • BIST100
    5116.41
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erdinç Sözer: Hedefimiz bugün galibiyetti, çok üzgünüz
Spor

Erdinç Sözer: Hedefimiz bugün galibiyetti, çok üzgünüz

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Başakşehir'de Erdinç Sözer açıklamalarda bulundu.

AA5 Ocak 2023 Perşembe 20:15 - Güncelleme:
Erdinç Sözer: Hedefimiz bugün galibiyetti, çok üzgünüz
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, "1 puan aldık ama bizim hedefimiz bugün galibiyetti öyle devam etmek istedik ama olmadı, çok üzgünüz." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun cezası nedeniyle açıklamada bulunan Sözer, maça iyi hazırlandıklarını ifade etti.

Hedeflerinin 3 puan almak olduğunu ancak bunu başaramadıkları için üzgün olduklarını belirten Sözer

"Pek keyifli bir maç oldu. Rakip iyi organize ve savunma yapan bir takımdı. İyi hazırlandık. İlk devrede istediğimizi yaptık ve sabırlı oynadık. Topu ve maçı domine ettik. Çok güzel bir golden öne geçtik. İkince yarı amacımız ikinci golü atıp daha sağlam oynamaktı. Bunu 70. dakikaya kadar yaptık. Son dakikalarda rakip uzun toplarla tehlikelere girdi. Biz ilk olarak bunları savurduk ama böyle basit toplardan gol yersen istediğin hedefi başaramazsın. 1 puan aldık ama bizim hedefimiz bugün galibiyetti öyle devam etmek istedik ama olmadı, çok üzgünüz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.