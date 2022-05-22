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Spor

Erdinç Sözer: İstediğimiz hedefi başardık, onun için çok mutluyuz

Süper Lig'in son haftasında evinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA22 Mayıs 2022 Pazar 19:29 - Güncelleme:
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Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, istedikleri hedefi başardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Sezonun 9. maçında Emre Hoca ile beraber sorumluluk aldık. İki düşüncemiz vardı. Başarılı olmak, Avrupa'ya gitmek. İkincisi de oyun felsefesini, sistemini takıma oturtmak. İkisinde de bence güzel bir şekilde başarılı olduk. Trabzonspor maçını galibiyetle bitirmemiz çok güzel sonuç. Uzun bir sezon oldu. Takımımıza, kulübümüze, hocaları tebrik etmek lazım, teşekkür etmek lazım. İstediğimiz hedefi başardık. Onun için çok mutluyuz." diye konuştu.

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