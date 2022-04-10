Erdinç Sözer: İstediğimizi başardık, sevincimiz çok büyük

DG Sivasspor deplasmanından 2-0 galibiyetle ayrılan Başakşehir'de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer maçın ardından "Biz istediğimizi başardık. 2-0 galibiyetle ayrılmak çok önemli bu maçta. Sevincimiz çok büyük." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-0 galibiyetle ayrılan Medipol Başakşehir'de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Sözer, "Sivas deplasmanında kazanmak çok zor. Sivas çok disiplinli bir takım. Çok güzel savunma yapıyorlar. Duran toplar ve yan toplarda çok tehlikeli bir takım. Onun için bizim buradaki galibiyetimiz çok önemli. Her maçı galibiyet için oynuyoruz. Böyle zor bir deplasmanda galibiyet almayı başardık, takımı tebrik etmek gerekiyor. 90 dakika boyunca takım olarak sahada güzel çalışmalar yaptık. İsteklerimizi ve çalıştıklarımızı sahanın üzerine yansıttık. İlk yarı ve ikinci yarıya çok güzel başladık. Topa sahip çıktık ve bu galibiyeti alabildik. Yine de Sivas pozisyona girebildi. Kalecimiz Volkan bugün çok güzel bir performans sergiledi. 4-5 pozisyonda çok güzel kurtarışlar yaptı. Biz istediğimizi başardık. 2-0 galibiyetle ayrılmak çok önemli bu maçta. Sevincimiz çok büyük." diye konuştu.