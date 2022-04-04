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Spor

Erdinç Sözer: Maçı kesinlikle kazanmak istedik

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA4 Nisan 2022 Pazartesi 23:59 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 23:59
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, iyi bir oyunla galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözer, "Maçı kesinlikle kazanmak istedik. Son 4 maç galibiyet alamadık. Bu maça çok değer verdik. Sonuçtan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada çok pozisyon kaçırdıklarını anlatan Erdinç Sözer, şunları kaydetti:

Kenarlardan Deniz ve Trezeguet ile geldik, başka pozisyonları da değerlendiremedik. Aleksic'in attığı golle maçı kazandık. Goller bulup daha rahat edebilirdik. İkinci üçüncü golü atabilirdik. 5-6 pozisyon direkten döndü, Atabey iki üç pozisyon yakaladı. Maçı daha rahat bitirebilirdik. Bizim savunmayı da tebrik etmek gerek. Bu maçı 1-0 gol yemeden bitirebildik. Kaleci bir sürü pozisyonu kurtardı. Devamlı çalışıyoruz. Önemli olan çok pozisyon yakalamak. Milli arayı güzel değerlendirdik Antalya'da. Çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah böyle oyunlara devam ederiz.

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