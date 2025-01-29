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Spor

Erdoğan Arıkan taburcu edildi

Bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 22:18 - Güncelleme:
Erdoğan Arıkan taburcu edildi
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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçındaki görevinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, taburcu edildi.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen Arıkan, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Gördüğü destek karşısında duygulandığını dile getiren Arıkan, "Bütün taraftarların gösterdiği sevgiye de çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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