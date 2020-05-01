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Spor

Erdoğan Yeşilyurt için dev kapışma! Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Süper Lig'de liderlik mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli ismi Erdoğan Yeşilyurt'u Galatasaray'dan sonra Beşiktaş ve Trabzonspor da gündemine aldı.

DHA01 Mayıs 2020 Cuma 11:36 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 11:36
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Transferin gözdesi Erdoğan Yeşilyurt, Galatasaray’dan sonra Beşiktaş ve Trabzonspor’un da gündeminde...

Koronavirüs nedeniyle liglere verilen ara sonrası sonrasının da planlamalarını yapan Süper Lig kulüpleri transfer çalışmalarında da ekonomik nedenlerden dolayı bonservis bedeli olmayan oyunculara yöneldi. Bu sezon Sivasspor formasını ligde 21, kupada ise 6 kez terleten 26 yaşındaki futbolcu 5 gol kaydederken 6 golün de hazırlayıcısı oldu. Her iki kanatta da forma giyebilen ayrıca on numara pozisyonunda da görev alan Yeşilyurt iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor. Önceliği Sivasspor’da kalmak olan tecrübeli oyuncu kulübüyle anlaşamadığı takdirde yeni sezona şampiyonluk yarışı içinde olacak 4 büyük takımdan birinde forma giyme şansı yüksek.

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