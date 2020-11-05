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Spor

Erdoğan Yeşilyurt: İmkansızı başarmak istiyoruz

Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt Avrupa Ligi'nde Karabağ'a karşı alınan 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

05 Kasım 2020 Perşembe 23:24 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 23:24
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UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 2-0 mağlup eden Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'İNŞALLAH GRUPTAN ÇIKACAĞIZ'

Gruptan çıkacaklarına inandığını dile getiren Erdoğan, "Herkesin hayali Şampiyonlar Ligi ama bize UEFA Avrupa Ligi nasip oldu. Ama biz çok mutluyuz Biz inanıyoruz. İnşallah gruptan çıkacağız. Zor ama imkansızı başarmak istiyoruz." dedi.

'KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Robin Yalçın ise "Elhamdülillah, bizim için ve Türkiye için çok önemli bir galibiyet aldık. Bu kez kazandığımız için çok mutluyuz. Sağ bek, stoper oynadım yarın gerekirse kaleci de oynarım. Önemli olan takım olmak." şeklinde konuştu.

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