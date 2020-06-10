İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8047
  • EURO
    7,6791
  • ALTIN
    373.322
  • BIST100
    108891
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erdoğan Yeşilyurt Sivasspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Spor

Erdoğan Yeşilyurt Sivasspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Sivasspor Kulübü, Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini 5 yıl daha uzattığını açıkladı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 17:18 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 17:31
ABONE OL

Sivasspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Galatasaray ile anılan Erdoğan Yeşilyurt'un kontratını 5 yıl uzattı. 2019-2020 sezonunda sözleşmesi sona erecek Yeşilyurt'un mukavelesinin 2024-2025 sezonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı.

26 yaşındaki sporcu bugün kulüp tesislerde Başkan Mecnun Otyakmaz'ın da yer aldığı imza töreninde kendisini 5 yıllığına Demir Grup Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. 

Kırmızı beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Başarılı sporcumuz Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi 5 yıl uzatıldı." ifadelerine yer verildi.

'Yiğidolar'ın 2018-2019 sezonunda kadrosuna kattığı kattığı Erdoğan Yeşilyurt, Süper Lig'de kırmızı-beyazlı formayı 39 kez giydi ve 5 kez gol sevinci yaşadı.

Petrol kuyusundaki yangını söndürmek için 100 mm toplarla vurdular

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.