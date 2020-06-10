10 Haziran 2020 Çarşamba 17:18 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 17:31

Sivasspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Galatasaray ile anılan Erdoğan Yeşilyurt'un kontratını 5 yıl uzattı. 2019-2020 sezonunda sözleşmesi sona erecek Yeşilyurt'un mukavelesinin 2024-2025 sezonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı.

26 yaşındaki sporcu bugün kulüp tesislerde Başkan Mecnun Otyakmaz'ın da yer aldığı imza töreninde kendisini 5 yıllığına Demir Grup Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.



Kırmızı beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Başarılı sporcumuz Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi 5 yıl uzatıldı." ifadelerine yer verildi.



'Yiğidolar'ın 2018-2019 sezonunda kadrosuna kattığı kattığı Erdoğan Yeşilyurt, Süper Lig'de kırmızı-beyazlı formayı 39 kez giydi ve 5 kez gol sevinci yaşadı.